2018-11-12T12:26:16+03:00
Туризм

Тюменский аэропорт Рощино могут назвать именем Менделеева, Ершова и Муравленко

Стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменский аэропорт Рощино могут назвать именем Менделеева, Ершова и МуравленкоТюменский аэропорт Рощино могут назвать именем Менделеева, Ершова и МуравленкоФото: Татьяна Коркина
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В России стартовало финальное голосование конкурса «Великие имена России», в котором участвует и тюменский аэропорт «Рощино». Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, тройка имён, которыми могут назвать Рощино, уже определена. Так, тюменский аэропорт может получить имя учёного Дмитрия Менделеева, писателя Петра Ершова или советского организатора нефтяной и газовой промышленности Виктора Муравленко.

Всего же в России на 47 аэропортов определены 123 имени-претендента, которые прошли в финальный раунд конкурса по результатам социологических опросов. Проводил их ВЦИОМ в регионах-участниках, а утверждал Экспертный совет конкурса «Великие имена России».

С 12 по 30 ноября любой житель России может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Голосование проводится на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона «горячей линии» 8-800-707-93-17, методом анкетирования. Статистика голосования будет отражаться на главной странице сайта обновляться каждый день в 12 часов дня по московскому времени. Победителей объявят 5 декабря.

Помимо аэропорта Рощино, в конкурсе участвуют воздушные гавани Сургута и Нижневартовска. Первый из них могут назвать именем казачьего атамана, исторического завоевателя Сибири для Русского государства Ермака Тимофеевича, советского и российского геолога Фармана Курбан оглы Салманова и именем бывшего губернатора Югры Александра Филипенко. Второй – именем Героя Советского Союза Николая Архангельского и вышеперечисленными именами Фармана Салманова и Александра Филипенко.

Новоуренгойский аэропорт могут назвать именем организатора советской нефтяной геологии Ивана Губкина, геолога Василия Подшибякина и министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева.

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