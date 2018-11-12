В Тюменской области отравились и погибли 14-летние сестры-двойняшки

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-12T11:58:12+03:00

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Две 14-летние сестры-двойняшки в Ишиме найдены мертвыми в доме у прабабушки. Подростки погибли, отравившись угарным газом.

Трагедия произошла 10 ноября в частном доме по улице Дорожной. По данному факту возбуждено уголовное дело на основании ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительно известно, что девочки жили с бабушкой. Она попросила школьниц присмотреть за домом их прабабушки и затопить печь. Сама хозяйка жилища была госпитализирована в больницу. Не дождавшись возвращения сестер, женщина сама пошла в дом родственницы и обнаружила внучек в бессознательном состоянии. Она вызвала бригаду скорой помощи, но откачать детей не удалось.

По данному уголовному делу следователи уже допросили свидетелей, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, назначено исследование газового оборудования печи, сообщили в областном управлении СКР. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии, а также почему дети находились в доме одни и были допущены к отопительной системе.