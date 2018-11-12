2018-11-12T11:46:28+03:00
Здоровье

Почти 340 тюменцев болеют пневмонией

Жители региона могут поставить вакцину от смертельно опасного недуга
Маргарита КАЛИНКИНА
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В больницах Тюменской области от пневмонии проходят лечение 232 человека, еще 107 – лечатся от недуга дома. Сегодня, 12 ноября, во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией и медики рассказывают гражданам о коварстве заболевания. Согласно статистике Всемирной Организации Здравоохранения, пневмония входит в список 10 самых опасных недугов, приводящих к смерти.

Заразиться инфекцией можно в любое время года. Бактерии пневмококка передаются воздушно-капельным путем и особенно опасны для пожилых и детей до 5 лет. Подвержены недугу также люди, страдающие диабетом, астмой, хроническим обструктивным заболеванием легких.

Например, только в областной больнице №4 в Ишиме врачи с начала года пневмонию диагностировали у тысячи пациентов. Медики отмечают, что граждане часто не обращают на первые симптомы недуга, так как они схожи с ОРВИ. Но если выявить пневмонию на ранней стадии, то можно избежать осложнений.

К счастью, пневмонию можно предотвратить. Есть эффективная вакцина, которую ставят детям до 5 лет и взрослым старше 50. Дети прививку получают бесплатно, а взрослым ее нужно покупать, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

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