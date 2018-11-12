2018-11-12T11:44:22+03:00
Происшествия

Тюменец обокрал и избил приютившего его приятеля

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу
Маргарита КАЛИНКИНА
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Потерял сознание: тюменец здоровьем поплатился за гостеприимствоПотерял сознание: тюменец здоровьем поплатился за гостеприимствоФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задержан 30-летний мужчина, который до бессознательного состояния избил своего приятеля. Мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что потерпевший ранее приютил у себя старого знакомого, но тот, напившись пьяным, обокрал хозяина и убежал за новой порцией алкоголя.

Хозяин, обнаружив пропажу денег, пустился на поиски приятеля, столкнувшись с ним во дворе, мужчины подрались. Силы оказались неравными, пьяный гость несколько раз ударил хозяина по голове и тот потерял сознание. Свидетелем случившегося стал брат потерпевшего, он вызвал бригаду скорой помощи и полицейских.

Следственно-оперативная группа задержала подозреваемого. На него заведено уголовное дело на основании части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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