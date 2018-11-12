2018-11-12T11:06:56+03:00
Экономика

В Тюмени за 2018 год количество электромобилей увеличилось в 5 раз

Администрация города и СУЭНКО активно развивают зарядную инфраструктуру
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Фото пресс-службы «Сибирско-Уральской энергетической компании»Фото пресс-службы «Сибирско-Уральской энергетической компании»
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В конце 2017г. в Тюмени насчитывалось около десяти электрокаров, в ноябре 2018г. по дорогам города ездят 50 «зеленых» машин. Существенную роль при выборе электрокара играет наличие зарядной инфраструктуры, которую в городе развивают Администрация и СУЭНКО.

Парк электромобилей в Тюмени растет в соответствии с общероссийской статистикой. По данным «Автостата» за 6 месяцев 2018г. количество электромобилей в России увеличилось на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Тюмени можно проследить резкий скачок количества электрокаров. В июле 2017г. по городу колесило 7 машин на электродвижке, к концу 2017 их стало 10, февраль 2018 - 25, на сегодня количество достигло 50 единиц.

Первые владельцы электрокаров приобретали новую технику, полагаясь на свой энтузиазм и интерес. На данный момент тюменцы пересаживаются на электромобиль, предварительно рассмотрев ежедневный пробег, стоимость и немаловажный фактор – наличие зарядной инфраструктуры. Возможность добраться до ЭЗС и быстро зарядить машину на оборудованной станции заставляет серьезно задуматься при выборе между экономным электродвижком и ДВС.

В ноябре 2017г. началось сотрудничество СУЭНКО и Администрации областной столицы с установки первых тестовых зарядных станций в Тюмени . Ко Дню города в июле 2018г. энергокомпания смонтировала еще 3 зарядные станции в центре города и около 2 крупных торговых центров. На торжественном открытии с электромобилистами были заключены договоры и выданы RFID-карты для доступа к зарядным станциям.

Отчеты станций показали, что в среднем за месяц проходит около 90 зарядных сессий, среднее время которых до 30 минут, среднее потребление – 8 кВт.ч. По статистике СУЭНКО самая востребованная зарядная станция на сегодня расположена у ТЦ «Кристалл».

По данным Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, количество электромобилей в Тюменской области к 2020 году может достичь 350 единиц. Новый толчок развития рынку может дать создание зарядной сети на трассе и то, что к 2020г. производители электромобилей прогнозируют выпуск машин, которые на одной зарядке смогут проехать 1000 км.

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