В деле о драке в кафе и жутком убийстве тоболяка поставлена точка

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-12T10:53:24+03:00

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В деле о конфликте в кафе, похищении и жестоком убийстве жителя Тобольска поставлена точка. Тюменский областной суд сегодня, 12 ноября, вынес приговор троим участникам преступления.

Один из них, 27-летний Виталий Войцехов, поучил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали увиновным в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и групповом похищении человека (п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ). После отбытия наказания осужденный еще год будет ограничен в свободе передвижения. Ему также предстоит выплатить отцу убитого моральный вред в 1 млн. рублей, брату - 800 тысяч рублей, а сожительнице - 400 тысяч рублей.

Его соучастники преступления признаны виновными в похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и укрывательстве убийства (ст. 316 УК РФ). 29-летний Сергей Никитюк получил 7 лет колонии строгого режима, а 21-летний Анатолий Цинкалов - 7,5 лет.

Напомним, жуткое преступление произошло в январе 2018 года. Трое тоболяков познакомились ночью в одном из баров города, где вместе распивали спиртное. После закрытия заведения компания поехала в ночное кафе, где один из мужчин повздорил с 24-летним посетителем. Компания избила молодого человека, а когда тот потерял сознание, вывезла его в багажнике автомобиля за город.

В безлюдном месте Войцехов убил пострадавшего, ударив его по голове семь раз топором. Когда молодой человек скончался, он еще несколько раз ударил его по туловищу и рукам.

На следующее утро Цинкалов пришел в полицию с повинной. Он показал место сокрытия трупа и рассказал, как все произошло.