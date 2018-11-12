2018-11-12T10:04:23+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск на 2,5 часа полностью остановило движение

Один водитель погиб на месте
Марина АНТОНОВА
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Массовое ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск на 2,5 часа полностью остановило движение. Фото vk.comМассовое ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск на 2,5 часа полностью остановило движение. Фото vk.com
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Серьезная авария с участие трех большегрузов и легковушки произошла вечером 11 ноября на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В итоге один человек погиб, а движение по трассе более чем на 2 часа полностью остановилось.

Авария произошла на 380-м километре автодороги около 20.10.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, предварительно установлено, что водитель автопоезда Peterbilt не выдержал безопасную дистанцию и, чтобы избежать столкновения с впереди идущим транспортом, выехал на встречную полосу. Увидев, что она занята, дальнобойщик стал притормаживать, в результате автопоезд начал складываться и зацепил грузовик Volvo и автомобиль, остановившийся на обочине. При этом, автопоезд столкнулся с встречной иномаркой Hyundai. Ее 32-летний водитель получил смертельные травмы и погиб на месте. Остальные водители не пострадали.

В результате аварии грузовики перекрыли всю трассу, возобновить движение удалось только к 22.35, сообщили в Уралуправтодоре.

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