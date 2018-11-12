СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-12T09:21:09+03:00

У жителей Тюмени появилась еще одна площадка для занятий физкультурой и спортом. Фото tyumen-city.ru

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У жителей Тюмени стало на одну площадку для занятий физкультурой и спортом больше. В городе после реконструкции открыт сквер имени Александра Моисеенко. Теперь в зеленой зоне у медицинского университета установлены игровые модули, спортивные площадки, зона для занятий воркаутом, беговые и велодорожки… – словом, все то, что увлекает и позволяет с пользой больше свободного времени проводить на воздухе.

Фото tyumen-city.ru

С открытием зеленой зоны горожан поздравил заместитель главы города Максим Афанасьев. Он отметил, что теперь зелена зона стала настоящей территорией здоровья.

Сквер, действительно, преобразился до неузнаваемости. Его центр украшает светящийся арт-объект в виде цепочки ДНК, а на информационных стендах размещена история тюменского здравоохранения, принципы активного долголетия, правила оказания первой помощи, законы здоровья и профилактики заболеваний. Но главное есть информация о выдающемся враче, ученом, деятеле регионального здравоохранения Александре Моисеенко, который несколько лет возглавлял медицинский вуз.

Фото tyumen-city.ru

- Мы передаем сквер под охрану Тюменскому государственному медицинскому университету. Это будет точка сбора студентов. Здоровый образ жизни – одна из задач вашей профессии. Главное, чтобы вы были здоровы, и жители, глядя на вас, тоже были здоровы, - подчеркнул на открытии сквера депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев.

Здесь горожане будут не только отдыхать, в построенном лектории преподаватели ТюмГМУ планируют проводить обучающие мероприятия, а студенты планируют проводить школы здоровья для горожанЮ, волонтеров и студентов других вузов.

Фото tyumen-city.ru

- Это место видело столько студенческих переживаний, подготовки к экзаменам, романтичных историй... Это любимое место студенчества на протяжении всех 55 лет существования и вуза, и сквера. Рада за студентов, что они получили сквер с новым прочтением, новой жизнью, – отметила проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию, директор Института непрерывного профессионального развития Тюменского ГМУ Ольга Фролова.

Он поблагодарила администрацию города, управу Ленинского округа за проведенную работу и выразила готовность дать скверу второе дыхание, реализовав проекты, направленные на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.