Руководство птицефабрики «Пышминская» обвиняют в нарушении Земельного кодекса РФ

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-12T08:38:44+03:00

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На главного инженера птицефабрики «Пышминская» Россельхознадзор возбудил административное дело. Предприятие не выполняло обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. В Тюменском районе один из земельных участков, площадью 29,1 тысяч кв. метров зарос сорной растительностью. Еще на трех участках общей площадью более 2 млн. кв. метров не проводились агрохимические обследования, не вносились калийные удобрения и известкования кислых почв.

Нарушения выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки. В результате по фактам нарушения п. 1 ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ , а также ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» было заведено административное дело на основании ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.