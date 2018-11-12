2018-11-12T08:38:44+03:00
Общество

Руководство птицефабрики «Пышминская» обвиняют в нарушении Земельного кодекса РФ

Предприятие не следило за своими полями
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На главного инженера птицефабрики «Пышминская» Россельхознадзор возбудил административное дело. Предприятие не выполняло обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв. В Тюменском районе один из земельных участков, площадью 29,1 тысяч кв. метров зарос сорной растительностью. Еще на трех участках общей площадью более 2 млн. кв. метров не проводились агрохимические обследования, не вносились калийные удобрения и известкования кислых почв.

Нарушения выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора в ходе плановой проверки. В результате по фактам нарушения п. 1 ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ , а также ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» было заведено административное дело на основании ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителей Тюмени появилась еще одна площадка для занятий физкультурой и спортом
Мобильное приложение «Бизнес 72» пользуется успехом у тюменских предпринимателей
Школьников Тюмени за безбилетный проезд больше не будут высаживать из автобусов
В Тобольске в 2019 году откроется новый двухэтажный гриль-бар
Тюменский ХК "Рубин" сыграет домашний матч с казанским "Барсом"
Рок-фолк группа «Райдо» спела песню в честь тюменского родкома
В одном из пансионатов Тюмени квартира сгорела вместе с хозяином
Погода 12 ноября в Тюмени: солнечно, но холодно
Врачи тюменской ОКБ №2 впервые впервые применили экстренную эмболизацию маточных артерий
«Давай дружить»: тюменский благотворительный фонд помогает детям с ДЦП
В Тобольске открылась первая в городе парикмахерская для детей
В Тюмени распахнёт свои двери «Хостел на Шиллера»
Тюменские участники челлендж-баттла поборются за вечеринку «под ключ»