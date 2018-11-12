Тюменский ХК "Рубин" сыграет домашний матч с казанским "Барсом"

СЕГОДНЯ 06:59 2018-11-12T07:02:42+03:00

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Тюменский ХК "Рубин" сегодня, 12 ноября, сыграет матч с казанским "Барсом". Встреча пройдет в рамках Высшей хоккейной лиги на тюменском льду Дворца спорта. Начало игры в 19.00. До 18.00 часов проходит прием прогнозов матча. От болельщиков ждут предсказания итогового счёта, включая ОТ и буллиты, а также фамилию игрока, который откроет счет. Сделать прогноз можно здесь

Напомним, что последние три поединка тюменцы проиграли, а до этого у них была серия из шестнадцати побед! В турнирной таблице ВХЛ "Рубин" сейчас занимает второе место, ХК "Барс" находится на 15-м месте.