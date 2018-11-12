Рок-фолк группа «Райдо» спела песню в честь тюменского родкома

СЕГОДНЯ 06:02 2018-11-12T06:02:59+03:00

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Тюменскому родительскому комитету посвятили песню. Ее создала и исполнила екатеринбургская рок-фолк группа «Райдо».

- Мы их заслуженно раскритиковали за намерение участвовать в сатанинском шабаше Халуине, ради чего они, собственно, и собрались в наш город. А они, представьте себе, осознали свои заблуждения, деструктивность своих намерений и принесли публичное покаяние! Да еще и поблагодарили нас за вразумление и спели об этом! Где это видано в современной богеме! - удивляются в тюменском родкоме и теперь намерены ходатайствовать в соответствующих инстанциях, чтобы «Райдо» наградили.

В родкоме также подчеркнули, что никогда не стремились к оригинальности самовыражения:

- Ни плясок, ни масок, ни частушек, ни костюмированных шествий. Всё как-то у нас консервативно, без эпатажа и флэшмобов. А дух времени требует «драйва» даже от занудных консерваторов! Помогли креативные ребята из «Райдо».