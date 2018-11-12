СЕГОДНЯ 04:48 2018-11-12T04:48:37+03:00

В одном из пансионатов Тюмени квартира сгорела вместе с хозяином. Фото Дарины Совлучинской vk.com

Пожарные успели спасти шесть человек и еще 23 - эвакуировать

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В одном из пансионатов по улице 30 лет Победы в Тюмени накануне,11 ноября, выгорела квартира. Пожар произошел вечером около 17 часов в доме №105 на четвертом этаже. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- На тушение возгорания выезжали 17 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники, - подтвердил информацию пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько. - Из здания были эвакуированы 23 человека, шестерых пришлось спасать, один человек погиб.

В МЧС также уточнили, что сообщение о пожаре дежурному диспетчеру поступило в 16:39. Причина и ущерб от возгорания еще устанавливаются.

В соцсетях жители дома сообщают, что по всем этажам теперь стоит запах гари, а у жильцов этажом ниже вся комната залита водой.