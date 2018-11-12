2018-11-12T04:18:38+03:00
Общество

Погода 12 ноября в Тюмени: солнечно, но холодно

Температура воздуха составит -4 -6 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 12 ноября в Тюмени: солнечно, но холодноПогода 12 ноября в Тюмени: солнечно, но холодноФото: Ольга Крыльцова
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Понедельник, 12 ноября, в Тюменской области будет холодным и немного пасмурным. Местами пройдет небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 16 м/с, слабая метель. Температура воздуха ночью опускалась до -9 -14, местами до -19, днем ожидается -4 -9, местами до -14.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день пройдет без осадков, будет солнечно, но ветрено. Западный ветер прогнозируется от 6 до 12 м/с. Температура воздуха составит -4 -6 градусов. В Тобольске день будет облачным, около полудня возможен небольшой снег, столбики термометров покажут максимум -4. В Ишиме -5 -7 солнечно и без осадков.

Сегодня, 12 ноября, медики разных стран проводят Всемирный день борьбы с пневмонией. В России в этот день профессиональный праздник отмечают работники Сбербанка и специалисты по безопасности.

12 ноября в России также проводится Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц. Люди в городах и селах начинают развешивать кормушки, заготавливать подкормку, в том числе «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса.

В народном календаре 12 ноября названо Зиновием - праздником рыбаков и охотников. В этот день охотникам нужно непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года может быть неудачной. Рыбаки на Зиновия также отправляются на лов. Если сети приходят полными, улов непременно отмечают пирушкой на берегу реки.

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