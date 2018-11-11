Врачи тюменской ОКБ №2 впервые впервые применили экстренную эмболизацию маточных артерий

СЕГОДНЯ 18:04 2018-11-11T18:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские врачи впервые применили экстренную эмболизацию маточных артерий во время спасений роженицы. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, женщина родила второго ребёнка – здорового мальчика – однако спустя какое-то время у неё открылось маточное кровотечение. Врачи роддома прилагали все усилия, однако женщине становилось всё хуже.

За помощью врачи рддома обратились к коллегам из Областной клинической больницы №2, где уже четвёртый год подряд в акушерстве и гинекологии успешно применяется эмболизация (закупорка) маточных артерий. Это помогает сохранить возможность материнства в будущем. Пациентку оперативно доставили в клинике, где под местной анестезией, в рентгеноперационной, хирург через прокол бедренной артерии с помощью катетера ввёл в маточные артерии частицы, закупорившие просвет сосудов.

Спустя несколько минут интенсивность кровотечения заметно уменьшилось, а через несколько часов остановилось окончательно. По прошествии нескольких дней мама и малыш воссоединились. Сегодня жизни женщины ничего не угрожает, и трудно поверить, что три недели назад она была на волосок от смерти.

С 2014 года такой метод применён при лечении 641 женщины. В департаменте здравоохранения Тюменской области отмечают, что в большинстве случаев процедура выполняется в плановом порядке по поводу миомы матки. 34 раза ОКБ №1 выступила в роли роддома для беременных с приращением плаценты, а вот экстренно для остановки маточного кровотечения эмболизация была выполнена здесь впервые.