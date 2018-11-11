«Давай дружить»: тюменский благотворительный фонд помогает детям с ДЦП

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-11T17:33:41+03:00

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Тюменский благотворительный фонд «Давай дружить» помог 170 детям в борьбе с ДЦП. Как сообщает «Тюменская область сегодня», волонтёры собирают средства на лечение и реабилитацию ребятишек, а также организуют мастер-классы и обучающие семинары для родителей.

По признанию создателя фонда, советника губернатора Ольги Езикеевой, идея создания благотворительной организации была спонтанной, но не случайной. Не было задачи подменять государство, но было желание сделать жизнь семей с больными детьми чуточку счастливее. Так, по договорённости с одним из тюменских ТРЦ, фонд решил организовать ярмарку «хэнд-мейд» - без оплаты аренды.

- За этот «бонус» мастерицы на свое усмотрение помогают фонду – кто сколько может и чем может, - рассказала Ольга Езикеева.

С лёгкой руки создателя фонда у Тюмени появился и свой авторский платок «Давайте дружить» - со самыми значимыми достопримечательностями Тюменской области. На нём изображены Софийско-Успенский собор Тобольского Кремля, Мост Влюблённых, дворец бракосочетания и здание ТБДТ. Часть средств от продажи платка идёт на благотворительность.