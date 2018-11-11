2018-11-11T17:33:41+03:00
Общество

«Давай дружить»: тюменский благотворительный фонд помогает детям с ДЦП

Волонтёры собирают средства на реабилитацию ребятишек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
«Давай дружить»: тюменский благотворительный фонд помогает детям с ДЦП«Давай дружить»: тюменский благотворительный фонд помогает детям с ДЦПФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменский благотворительный фонд «Давай дружить» помог 170 детям в борьбе с ДЦП. Как сообщает «Тюменская область сегодня», волонтёры собирают средства на лечение и реабилитацию ребятишек, а также организуют мастер-классы и обучающие семинары для родителей.

По признанию создателя фонда, советника губернатора Ольги Езикеевой, идея создания благотворительной организации была спонтанной, но не случайной. Не было задачи подменять государство, но было желание сделать жизнь семей с больными детьми чуточку счастливее. Так, по договорённости с одним из тюменских ТРЦ, фонд решил организовать ярмарку «хэнд-мейд» - без оплаты аренды.

- За этот «бонус» мастерицы на свое усмотрение помогают фонду – кто сколько может и чем может, - рассказала Ольга Езикеева.

С лёгкой руки создателя фонда у Тюмени появился и свой авторский платок «Давайте дружить» - со самыми значимыми достопримечательностями Тюменской области. На нём изображены Софийско-Успенский собор Тобольского Кремля, Мост Влюблённых, дворец бракосочетания и здание ТБДТ. Часть средств от продажи платка идёт на благотворительность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи тюменской ОКБ №2 впервые впервые применили экстренную эмболизацию маточных артерий
В Тобольске открылась первая в городе парикмахерская для детей
В Тюмени распахнёт свои двери «Хостел на Шиллера»
Тюменские участники челлендж-баттла поборются за вечеринку «под ключ»
Тюменские тхэквондисты завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях
Создатель Тюмэна презентует в США журнал, который месяц красил по ночам
Тюменский завод по производству мебели расширяет производство
В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений
В Тюмени готовят IT-гениев для региона
Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидов
В Тюмени для электрокаров построят 5 зарядных станций
В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью
Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраля
Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачность
В областном офтальмологическом центре используют уникальные лечебные методики
Тюменцы сами выберут эксперта, который проведёт мастер-класс на форуме «Культuritsa»
В Заводуковске стартовал конкурс юных дизайнеров
В Ялуторовске поздравили супругов, отметивших 25, 50 и 60 лет совместной жизни
Более 200 родителей приняли участие в Региональном форуме замещающих семей
В Тюменской области насчитывается более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей
Тюменские студотряды получат призы за лучшее освещение деятельности своей команды
Предприятие «Эра-98» сделало ставку на переработку сибирской рыбы
В туркомплексе «Абалак» обновили лестницу для спуска к месту для установки палаток
В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»