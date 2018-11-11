2018-11-11T16:20:37+03:00
Общество

Тюменские участники челлендж-баттла поборются за вечеринку «под ключ»

Вызов самим себе ребята бросят с 8 по 16 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/in.mediaФото: https://vk.com/in.media
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Более чем для двухсот участников челлендж-баттла «Вызов принят» прошла установочная сессия перед началом проекта в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ. Как сообщает «Мой портал», на следующей недели ребята будут выполнять творческие задания, зарабатывать баллы и бороться за главный приз – вечеринку «под ключ».

На установочной сессии с ребятами общались эксперты в организации крупных событий и успешном продвижении. К примеру, куратор МТЦ «Космос» Ольга Петрушин научила участников генерировать идеями, руководитель продюсирования сообществ «Моей территории» Дарья Ермакова поведала о тонкостях проведения массовых мероприятий, а основатель «Динамика продакшн» Амир Тишманов рассказал, как оперативно создавать видеоконтент.

По словам руководителя челлендж-баттла «Вызов принят» Ильи Титова, на установочной сессии участники познакомились с программой проекта и командой, которая его создаёт. Вызов самим себе ребята бросят с 8 по 16 ноября.

- Выполненные задания попадут на премьера72.рф. Но самое главное — их можно увидеть на улицах города, ведь мы постарались максимально вывести участников в офлайн, - отметил он.

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