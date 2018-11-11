Тюменские тхэквондисты завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-11T15:46:24+03:00

В общей сложности ребята выиграли 13 медалей на 13 человек

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Тюменские тхэквондисты заняли третье место на всероссийских соревнованиях «Созвездие чемпионов», который проходил в Тольятти Самарской области. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в общей сложности ребята из клуба «Корё» Тюменской региональной федерации тхэквондо ИТФ завоевали 13 медалей на 13 человек. Второе место у сборной Самары, первое – у сборной Москвы.

По словам руководителя федерации тхэквондо ИТФ Олега Колосова, третье место – это прекрасный результат, ведь ребята смогли оставить позади 13 команд, в т.ч. и две иностранных.

- Мы уступили только сборной Самарской области, заработавшей 88 наград и занявшей в турнире первое общекомандное место, а также расположившейся на втором месте с 32 медалями сборной города Москвы. Очевидно, что одним из преимуществ самарцев стала многочисленность команды, - рассказал Олег.

Отметим, что на этих соревнованиях была введена новая электронная судейства, которая практически исключила вероятность необъективной оценки.