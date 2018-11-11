2018-11-11T14:21:08+03:00
Звезды

Создатель Тюмэна презентует в США журнал, который месяц красил по ночам

Основатель лавки комиксов Space Cow отправился в Нью-Йорк
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: https://vk.com/the_tyumanФото: https://vk.com/the_tyuman
Изменить размер текста:

Художник из Тюмени, создатель персонажа Тюмэна и основатель лавки комиксов Space Cow отправился в США, чтобы представить сибирскую школу комиксов на крупнейшем фестивале Comic Arts Brooklyn в Нью-Йорке. Как сообщает портал «Вслух.ру», фестиваль стартует сегодня, 11 ноября.

В Нью-Йорке Елаев презентует англоязычные любительские журналы тюменских авторов, среди которых будет и цветная мини-версия Тюмэна. Её автор сам переводил и красил по ночам целый месяц. По словам художника, работа над финалом Тюмэна продолжается, однако не так быстро, как это ему бы хотелось.

- Дорисовывать историю я буду в пути, а закончу во второй половине ноября. Все эти безумные путешествия обязательно найдут отражение в книге, - отметил Георгий Елаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские тхэквондисты завоевали бронзу на всероссийских соревнованиях
Тюменский завод по производству мебели расширяет производство
В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений
В Тюмени готовят IT-гениев для региона
Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидов
В Тюмени для электрокаров построят 5 зарядных станций
В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью
Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраля
Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачность
В областном офтальмологическом центре используют уникальные лечебные методики
Тюменцы сами выберут эксперта, который проведёт мастер-класс на форуме «Культuritsa»
В Заводуковске стартовал конкурс юных дизайнеров
В Ялуторовске поздравили супругов, отметивших 25, 50 и 60 лет совместной жизни
Более 200 родителей приняли участие в Региональном форуме замещающих семей
В Тюменской области насчитывается более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей
Тюменские студотряды получат призы за лучшее освещение деятельности своей команды
Предприятие «Эра-98» сделало ставку на переработку сибирской рыбы
В туркомплексе «Абалак» обновили лестницу для спуска к месту для установки палаток
В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»