Создатель Тюмэна презентует в США журнал, который месяц красил по ночам

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-11T14:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Художник из Тюмени, создатель персонажа Тюмэна и основатель лавки комиксов Space Cow отправился в США, чтобы представить сибирскую школу комиксов на крупнейшем фестивале Comic Arts Brooklyn в Нью-Йорке. Как сообщает портал «Вслух.ру», фестиваль стартует сегодня, 11 ноября.

В Нью-Йорке Елаев презентует англоязычные любительские журналы тюменских авторов, среди которых будет и цветная мини-версия Тюмэна. Её автор сам переводил и красил по ночам целый месяц. По словам художника, работа над финалом Тюмэна продолжается, однако не так быстро, как это ему бы хотелось.

- Дорисовывать историю я буду в пути, а закончу во второй половине ноября. Все эти безумные путешествия обязательно найдут отражение в книге, - отметил Георгий Елаев.