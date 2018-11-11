2018-11-11T12:28:17+03:00
Экономика

Тюменский завод по производству мебели расширяет производство

Заказы поступают и из соседних областей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Тюменский завод по производству мебели на металлокаркасе «Омниверс» в с. Яр Тюменского района в ноябре планирует запустить станки по производству корпусной мебели. По словам коммерческого директора завода Магомеда Гаджиева, на сегодняшний день завод производит широкий спектр продукции, включая бытовую, кухонную, офисную мебель, кровати для вагон-домов и мебель для залов ожиданий.

- Два года назад мы начали производство школьной мебели, которая пользуется спросом у образовательных учреждений Тюменской области, - рассказал Магомед Гаджиев.

Заказы тюменскому заводу также поступают также и от Свердловской области, Москвы и Санкт-Петербурга, однако останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Как отметил директор завода, тюменцы могут конкурировать за счёт технических средств производства.

- На предприятии, работа которого начиналась с изготовления мягких элементов для мебели, сегодня усложняют металлообработку, работают с ЛДСП и ДВП, а в ближайшее время начнется производство корпусной мебели, - подчеркнул Магомед.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, огромную помощь в становлении компании «Омниверсу» оказал Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд предоставил предприятию инвестиционный займ.

На предприятии отметили, что благодаря займу решены задачи по запуску нового цеха, приобретены оборудование и инструменты, закуплены материалы для новой линейки продукции. 5 млн рублей вложений, из которых 3,7 млн - господдержка, окупятся в течение трех лет.

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