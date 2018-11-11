В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-11T11:15:34+03:00

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В Тюменской области с 2014 по 2017-й годы построили более 900 км газораспределительных сетей. Как сообщает «Тюменская линия», за эти три года более 17,5 тысяч домовладений получили возможность использовать природный газ. Доля газифицированных домохозяйств составила 84,9%.

Кроме того, в регионе продолжается оказание соцподдержки малообеспеченным жителям сельских поселений. Им частично возмещают расходы на оплату газификации жилья. Так, в прошлом году таким правом воспользовались порядка 1,5 тысяч граждан, в этом – помощь на общую сумму более 90 млн рублей получат ещё 2,5 тыс. человек. Размер социальной поддержки гражданам-льготникам составляет 40 тыс. рублей. Тем, кто выполнил газификацию жилья за свой счет, могут компенсировать затраты.

Напомним, в рамках действующего бюджета в 2019 и 2020 годах на социальную поддержку граждан в сфере газификации планируется выделить еще более 142 млн рублей.