2018-11-11T11:15:34+03:00
Недвижимость

В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений

За три года природный газ стали использовать 17,5 тыс. домовладений
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области продолжается газификация сельских поселенийВ Тюменской области продолжается газификация сельских поселенийФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюменской области с 2014 по 2017-й годы построили более 900 км газораспределительных сетей. Как сообщает «Тюменская линия», за эти три года более 17,5 тысяч домовладений получили возможность использовать природный газ. Доля газифицированных домохозяйств составила 84,9%.

Кроме того, в регионе продолжается оказание соцподдержки малообеспеченным жителям сельских поселений. Им частично возмещают расходы на оплату газификации жилья. Так, в прошлом году таким правом воспользовались порядка 1,5 тысяч граждан, в этом – помощь на общую сумму более 90 млн рублей получат ещё 2,5 тыс. человек. Размер социальной поддержки гражданам-льготникам составляет 40 тыс. рублей. Тем, кто выполнил газификацию жилья за свой счет, могут компенсировать затраты.

Напомним, в рамках действующего бюджета в 2019 и 2020 годах на социальную поддержку граждан в сфере газификации планируется выделить еще более 142 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени готовят IT-гениев для региона
Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидов
В Тюмени для электрокаров построят 5 зарядных станций
В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью
Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраля
Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачность
В областном офтальмологическом центре используют уникальные лечебные методики
Тюменцы сами выберут эксперта, который проведёт мастер-класс на форуме «Культuritsa»
В Заводуковске стартовал конкурс юных дизайнеров
В Ялуторовске поздравили супругов, отметивших 25, 50 и 60 лет совместной жизни
Более 200 родителей приняли участие в Региональном форуме замещающих семей
В Тюменской области насчитывается более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей
Тюменские студотряды получат призы за лучшее освещение деятельности своей команды
Предприятие «Эра-98» сделало ставку на переработку сибирской рыбы
В туркомплексе «Абалак» обновили лестницу для спуска к месту для установки палаток
В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»