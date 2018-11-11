2018-11-11T10:07:18+03:00
Общество

В Тюмени готовят IT-гениев для региона

Для их обучения в колледже цифровых и педагогических технологий есть все необходимое
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени готовят IT-гениев для регионаВ Тюмени готовят IT-гениев для регионаФото: Татьяна Коркина
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В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий готовят IT – специалистов для всего региона. Студенты учатся проектировать и модернизировать сетевую инфраструктуру, организовывать администрирование, управлять сервисами, обслуживать объекты и многое другое. Сейчас у студентов началась производственная практика, где они смогут отточить все свои навыки, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

По словам директора колледжа Валерия Черепанова, студенты получают теоретические знания об общих принципах построения сетей, принципах построения высокоскоростных сетей, безопасности и т.д. Помимо этого ребята умеют диагностировать и устранять неисправности, выполнять профилактические работы и многое другое.

В учебном заведении для подготовки таких специалистов есть все необходимое. Студенты проходят практику на крупных предприятиях и в организациях города и региона. Причем некоторым студентам удается найти работу еще во время обучения, работодатели отмечают наиболее старательных и перспективных студентов и приглашают их на производственную практику, а после окончания колледжа - на работу.

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