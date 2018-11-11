2018-11-11T09:15:27+03:00
Дом. Семья

Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидов

Подарки ждут более 300 ребят
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидовТюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Тюменцы могут поучаствовать в покупке подарков для детей-инвалидов – от игрушек и одежды до модных гаджетов. Как сообщает «Вслух.ру», фонд «Поддержка» опубликовал сотни детских писем, в которых ребятишки с ограниченными возможностями здоровья рассказывают о сокровенных желаниях на Новый год.

По словам руководителя фонда Людмилы Бочарниковой, трогательные искренние письма Деду Морозу продолжают писать более 300 детей. Все они опубликованы в официальной группе фонда.

- Мы приглашаем жителей Тюмени стать для этих детей тем самым Дедом Морозом и исполнить желания. Можно купить подарок и принести его к утреннику, можно помочь деньгами, - рассказала она.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области продолжается газификация сельских поселений
В Тюмени готовят IT-гениев для региона
В Тюмени для электрокаров построят 5 зарядных станций
В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью
Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраля
Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачность
В областном офтальмологическом центре используют уникальные лечебные методики
Тюменцы сами выберут эксперта, который проведёт мастер-класс на форуме «Культuritsa»
В Заводуковске стартовал конкурс юных дизайнеров
В Ялуторовске поздравили супругов, отметивших 25, 50 и 60 лет совместной жизни
Более 200 родителей приняли участие в Региональном форуме замещающих семей
В Тюменской области насчитывается более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей
Тюменские студотряды получат призы за лучшее освещение деятельности своей команды
Предприятие «Эра-98» сделало ставку на переработку сибирской рыбы
В туркомплексе «Абалак» обновили лестницу для спуска к месту для установки палаток
В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»