Тюменцы могут исполнить новогоднюю мечту детишек-инвалидов

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-11T09:15:27+03:00

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Тюменцы могут поучаствовать в покупке подарков для детей-инвалидов – от игрушек и одежды до модных гаджетов. Как сообщает «Вслух.ру», фонд «Поддержка» опубликовал сотни детских писем, в которых ребятишки с ограниченными возможностями здоровья рассказывают о сокровенных желаниях на Новый год.

По словам руководителя фонда Людмилы Бочарниковой, трогательные искренние письма Деду Морозу продолжают писать более 300 детей. Все они опубликованы в официальной группе фонда.

- Мы приглашаем жителей Тюмени стать для этих детей тем самым Дедом Морозом и исполнить желания. Можно купить подарок и принести его к утреннику, можно помочь деньгами, - рассказала она.