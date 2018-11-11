В Тюмени для электрокаров построят 5 зарядных станций

СЕГОДНЯ 08:42 2018-11-11T08:42:18+03:00

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В Тюмени в следующем году построят пять зарядных станций, об этом в воскресенье сообщает ИА «Тюменская линия». Сейчас в городе есть шесть станций быстрой зарядки, две из которых расположены в Рощино и на автовокзале, ещё три – на парковках возле ТРЦ и возле тюменской администрации.

По мнению кандидата технических наук, доцента ТИУ Ильи Анисимова, к 2030 году 2/3 основных мировых автомобильных брендов перейдут на выпуск электрокаров. Volvo, например, уже сделала революционное заявление, что к 2020 году переведет на электротехнический двигатель все свои автомобили.

Напомним, с начала 2018 года в России было продано 1,8 тыс. электромобилей. В Тюмени на сегодняшний день зафиксировано 50 таких авто.