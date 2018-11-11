2018-11-11T07:31:46+03:00
Общество

В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью

Она будет работать с 15 ноября по 15 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностьюВ Тюменской области заработает «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностьюФото: Татьяна Коркина
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В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района с 13 ноября по 15 декабря пройдут мероприятия, в преддверии Международного дня инвалидов. Этот день отмечают во всём мире, в том числе и в России.

К примеру, 13 ноября в Центре занятости пройдёт круглый стол для работодателей, во время которого специалисты проведут консультирование о трудоустройстве этой категории людей и о квотировании рабочих мест для них. 16 ноября в конференц-зале, на 5 этаже Центра занятости, пройдёт консультация по вопросам содействия самозанятости.

Ещё одно мероприятие пройдёт 22 ноября. Граждане с инвалидностью могут получить консультации по вопросам трудового законодательства, информацию о положении на рынке труда и государственных услугах, предоставляемых службой занятости. В этот же день состоится и ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью.

С 15 ноября по 15 декабря будет работать «горячая линия» по вопросам занятости граждан с инвалидностью (тел. 27-36-05).

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