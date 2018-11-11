2018-11-11T06:34:04+03:00
Общество

Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраля

Потом изменить список предметов будет невозможно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Подать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраляПодать заявление на сдачу ЕГЭ тюменские абитуриенты могут до 1 февраляФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области стартует приём заявлений для участия в Едином государственном экзамене. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, выпускники и все желающие сдать ЕГЭ в 2019 году, могут подать заявления до 1 февраля.

По словам начальника центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергея Лунёва, участник экзамена может выбрать столько предметов, сколько ему захочется. Русский язык и математику сдавать нужно обязательно, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, остальные можно выбирать по желанию. В зависимости от того, что требуется для поступления в высшие учебные заведения.

Будущие абитуриенты пока могут ещё раз уточнить список экзаменов для поступления в вузы, а поле 1 февраля изменить или расширить перечень сдаваемых экзаменов будет невозможно. Одиннадцатиклассники подают заявление на ЕГЭ в своих школах, а выпускники прошлых лет – в муниципальных органах управления образованием. Документы нужно подавать лично, при себе иметь паспорт. Также документы могут подать родители или законные представители будущего абитуриента. При подаче заявления выпускники прошлых лет должны предъявить оригиналы документов об образовании.

Для облегчения подготовки к экзаменам, на странице официального портала региона создан бесплатный открытый банк заданий и подборка проверенных ресурсов. Посмотреть перечень порталов можно здесь https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/exam.htm

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