2018-11-11T06:23:09+03:00
Общество

Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачность

Днём до -6
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачностьПогода в Тюмени 11 ноября: небольшой снег и переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 11 ноября, ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ночью в отдельных районах слабая изморозь, ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -12…-17…C, при прояснении до -25…С, днем -6…-11…C, местами до -16C.

На реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. На основных реках области прогнозируется небольшое понижение уровня воды.

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