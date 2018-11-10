В областном офтальмологическом центре используют уникальные лечебные методики

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-10T18:31:55+03:00

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Тюменские офтальмологи, которые завтра, 11 ноября, отметят свой профессиональный праздник, пользуются заслуженным уважением не только в Тюменской области, но и далеко за её пределами. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, каждый год Областной офтальмологический диспансер принимает более 16 тысяч только взрослых пациентов из нашего региона, Югры, Ямала и соседних областей.

В числе лидеров – различные виды катаракт, близорукость, дальнозоркость, астигматизм и заболевания сетчатки. Доля воспалительных заболеваний век и конъюнктивы составляет около 5%. У пожилых граждан отмечается рост дегенерации сетчатки. Для таких больных в диспансере организовали «школу пациентов», которую с начала года посетили около тысячи слушателей.

Врачи отмечают, что сегодня имеет место распространение сухого глаза у пожилых и молодых пациентов. Для его лечения в офтальмологическом центре используют уникальные диагностические и лечебные методики. В частности, тепловой массаж, физиолечение, определение осмолярности слезы.

Специализированную помощь врачи оказывают больным в каждом случае. В отделении применяют такие современные лечебные методики, как озонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, лимфотропная терапия, что позволяет эффективно лечить пациентов в амбулаторных условиях, без госпитализации.

В Областном офтальмологическом диспансере уверены, что сохранить качественное зрение можно только при своевременном выявлении заболевания глаз, правильной постановке диагноза и назначении лечения.