Тюменцы сами выберут эксперта, который проведёт мастер-класс на форуме «Культuritsa»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-10T17:21:04+03:00

Порекомендовать его можно в группе во Вконтакте

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В Тюмени в третий раз состоится международный однодневный talk-форум «Культuritsa». Участники посетят мастер-классы от экспертов из стран СНГ по направлениям «креативные индустрии», «урбанистика», «медиа», «творчество» и «социальное предпринимательство», правда, выбрать спикеров предстоит участникам самим. Порекомендовать эксперта можно в группе «ВКонтакте».

По словам руководителя проекта Дарьи Ермаковой, форум должен быть продуктивным и интересным для тюменцев. Они должны тут найти единомышленников, получить полезные связи и поработать с настоящими профессионалами.

- Для того чтобы встречи прошли плодотворно и увлекательно, мы предложили тюменцам принять участие в выборе экспертов, - рассказала она.

На форуме также пройдёт вопрос-сессия с региональными представителями направлений, будет работать фудкорт с блюдами народов мира и интерактив, на котором участники смогут познакомиться с культурой других стран.