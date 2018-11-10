В Заводуковске стартовал конкурс юных дизайнеров

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-10T16:27:09+03:00

Заявки на участие нужно направить до 18 ноября

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В Заводоуковске стартовал конкурс юных дизайнеров «Школа юного дизайнера», в возрастных категориях «5-7 лет», 8-10 лет», «11-14 лет» и «15-7 лет».. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу администрации округа. Заявки на участие и конкурсные работы нужно направить до 18 ноября.

Среди номинаций: «Модный интерьер» (оригинальные работы для украшения интерьера дома, выполненные из любого материала, в любой технике), и «Дом моей мечты» –(работы, выполненные в формате «объемный макет», с использованием различных материалов, конструкторов).

Подробности можно узнать в Положении конкурса.