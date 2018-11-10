В Ялуторовске поздравили супругов, отметивших 25, 50 и 60 лет совместной жизни

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-10T15:31:00+03:00

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В загсе Ялуторовска и Ялуторовского района состоялась торжественная церемония чествования семейных пар, чей семейный стаж составляет 25, 50 и 60 лет совместной жизни. Как сообщает «Тюменская область сегодня», помимо юбиляров на мероприятии присутствовали их дети, внуки и правнуки.

Каждую из десяти пар встречали овациями и добрыми словами в их адрес. Кроме того, рассказали и истории этих крепких семей. К примеру, супруги Пономарёвы – Борис Михайлович и Галина Тихоновна дружили ещё со школы. Они воспитали трёх сыновей и одну дочь, сейчас в большой семье 12 внуков и 3 правнука. А семья Татарковых – Борис Михайлович и Вера Степановна – познакомились в сельском клубе во время танца. С тех пор они ни разу не расставались и в этом году отмечают золотую свадьбу.

По словам главы муниципального образования Андрея Гильгенберга, традиция чествовать юбиляров появилась давно. К тому же, 2018 год – юбилейный не только для виновников торжества, но и для самого района, который отметил своё 95-летие.