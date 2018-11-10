2018-11-10T15:03:56+03:00
Общество

Более 200 родителей приняли участие в Региональном форуме замещающих семей

Мероприятие прошло во Дворце творчества "Пионер"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Лилия СелезневаФото: Лилия СелезневаФото: Татьяна Коркина
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Более 200 родителей, воспитывающих детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, встретились сегодня, 10 ноября, в тюменском Дворце творчества «Пионер». Здесь прошёл IV Региональном форуме замещающих семей, организатором которого выступил департамент социального развития Тюменской области, при поддержке федерального проекта «Крепкая семья».

Участие в форуме приняли: уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов; региональный руководитель федерального проекта «Крепкая семья», депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова; представители исполнительных органов государственной власти, Ассоциации замещающих семей Тюменской области, социальных служб; психологи; инспекторы по охране детства.

- Мы с гордостью признаем тот факт, что в Тюменской области нет детских домов. Вместо них работают 6 организаций для детей-сирот, основная цель которых — содействие устройству ребят в семьи, и их подготовка к проживанию с новыми родителями. На сегодняшний день в организациях для детей-сирот проживают чуть более 250 мальчишек и девчонок, ожидающих своих будущих родителей. Надеюсь, они скоро их обретут, и на форуме замещающих семей в 2019 году станет ещё больше участников! – отметила Елена Кашкарова.

Социально-реабилитационные центры на форуме представили современные технологии помощи замещающим семьям, познакомили их с системой государственной поддержки замещающих семей, технологиями постинтернатного сопровождения, методиками выстраивания внутрисемейных отношений.

Сегодня в Тюменской области проживают более 6 тысяч детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 96% воспитываются в семьях (формы устройства – усыновление, опека (попечительство), приемная семья, патронатная семья). В регионе действует система государственной поддержки замещающих семей, которая включает выплаты из федерального и областного бюджета, социальное сопровождение замещающих семей, работу школ замещающих родителей, бесплатный детский отдых и другие меры.

В 2018 году в области проживает более 4,5 тысяч замещающих семей. Около 300 из них приняли на воспитание трех и более детей.

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