В Тюменской области насчитывается более 40 тысяч индивидуальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-10T14:14:21+03:00

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В Тюменской области на 1 октября 2018 насчитывается более 40,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на данные доклада о социально-экономическом положении региона в январе-сентябре 2018 года. Доклад подготовлен Управлением Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

1,2 тысячи предпринимателей занимаются сельским и лесным хозяйством, охотой, рыбоводством и рыболовством. Более 2 тысяч бизнесменов занимаются в сфере обрабатывающих производств, 86 ИП-шников заняты добычей полезных ископаемых, 24 – обеспечением электроэнергией, газом и паром, 81 – водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, 2,5 тысячи – строительством, 15 тысяч человек занимаются оптовой и розничной торговлей, 5,8 тысяч – оказанием услуг в сфере транспорта и хранения, 1,1 тысячи – гостиничным бизнесом и общепитом, почти тысяча – деятельностью в области информации и связи.

174 индивидуальных предпринимателя работают в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг, 517 заняты в образовании, 598 – в области культуры, спорта и досуга. Отмечается, что все данные приведены без учёта Югры и ЯНАО.