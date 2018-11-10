Тюменские студотряды получат призы за лучшее освещение деятельности своей команды

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-10T13:33:36+03:00

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В Тюмени 17 ноября пройдёт закрытие образовательного проекта «Обучающий семестр» и награждение студенческий отрядов, принявших участие в конкурсе на лучшее освещение деятельности своей команды. В числе участников – действующие и потенциальные командиры, активисты студотрядов вузов и ссузов и многие другие.

В течение трёх недель ребята выполняли задания по направления «Медиашкола» и «Школа руководителя». Они снимали видео-челленджи «Моя команда», писали релизы и верстали лонгриды в «Тильде», а также участвовали в фоторепортаже «Лица проекта». Студотряд, который лучше всех выполнит задания, получит ценный приз: оформление группы VK, рассылку пресс-релиза, фотосессию для отряда, настройку таргетированной рекламы в VK и консультации по ведению информационной деятельности в течение месяца.

Кроме того, 10 и 14 ноября ребята примут участие в генерационных сессиях.