2018-11-10T11:28:58+03:00
Общество

В туркомплексе «Абалак» обновили лестницу для спуска к месту для установки палаток

Сейчас без труда можно спуститься к реке
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://www.abalak.su/Фото: http://www.abalak.su/
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Гости туристического комплекса «Абалак», где проходит фестиваль реконструкции «Абалакское поле» отныне могут без труда спускаться к реке. Как сообщает портал «Вслух.ру», здесь появилась новая лестница, по которой легко можно спуститься в излюбленное место для установки палаток.

По словам гендиректора «Абалака» Алексея Колмакова, до начала снегопада ступеньки в обязательном порядке обработают средством против гниения.

Постоянные посетители фестиваля отмечают, что раньше подниматься на высокий берег было проблематично – лестница с трудом выдерживала бесконечный людской поток, а ступеньки проваливались. Конструкция нуждалась в обновлении, и сейчас проблем с подъёмом не будет.

Напомним, «Абалакское поле» проходит под Тобольском в течение дести лет. Фестиваль включен в национальный календарь культурных и туристических мероприятий страны.

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