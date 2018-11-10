2018-11-10T11:29:42+03:00
Общество

В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»

В конкурсе участвуют школьницы среднего звена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»В Ялуторовске выбирают юную «Мисс Осень»Фото: pixabay.com
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Ялуторовские школьницы 5-8 классов сегодня, 10 ноября, поборются за звание «Мисс Осень». Как сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главного организатора, руководителя театра молодёжной моды «Каролина» Екатерину Петрикову, всего в конкурсе примут участие шесть девочек.

По её словам, конкурсантки должны будут презентовать себя, продемонстрировать свои актёрские способности и разгадывать загадки.

- В одном из конкурсов им будет предложено пройтись по сцене, как если бы у них случился острый приступ радикулита, или на них обрушилось огромное счастье, - рассказывает Екатерина.

Кроме того, претендентки должны будут показать наряд, достойный «Мисс осень». В них девочки выйдут на финальное дефиле, после которого и назовут имя победительницы проекта.

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