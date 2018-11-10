2018-11-10T08:34:03+03:00
Звезды

Тюменцы могут выиграть билет на финал лиги КВН «ЗАПСИБ», посмотрев прямой эфир

Трансляция состоится 14 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Мой порталФото: Мой портал
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14 ноября в 18 часов на «Моём ТВ» пройдёт прямой эфир о создании в Тюменской области Клуба весёлых и находчивых. Как сообщает «Мой портал», во время трансляции ведущие расскажут о том, чего добились тюменские квнщики на юмористическом поприще. Так, гостями беседы станут руководитель Тюменского городского клуба КВН Лариса Антропова, руководитель школы КВН ТюмГМУ Шухрат Маматахунов и представители региональной лиги «ЗАПСИБ».

Также зрителей ждёт видеоролик с тюменскими командами, которые заявили о себе на всю Россию, выступив в своё время в Высшей Лиге КВН. А главным сюрпризом станет розыгрыш билетов на финал лиги КВН «ЗАПСИБ».

Отметим, что неофициальная лига КВН действует в Тюменской области уже 16 лет. Формат проведения представлял собой стандартную схему, которая состоит из фестиваля, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинала и финала игр КВН. Последние шесть лет сезон проходил в формате серии Открытых Кубков КВН Тюменской области (Зимний, Осенний и Весенний). Сейчас Лига получила официальный статус – региональной.

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