Юные тюменцы могут оздоровить организм магнитным полем в реабилитационном центре «Родник»

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-10T07:32:03+03:00

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Реабилитационный центр «Родник» закупил новое эффективное оборудование «Полимаг-02», предназначенное для проведения общей магнитной терапии. Как рассказали в департаменте социального развития Тюменской области, аппарат лечит низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем, ведь магнитотерапия – один из самых эффективных и безопасных методов физиотерапевтического лечения.

Применяют этот аппарат при остеохондрозе позвоночника, детском церебральном параличе, бронхиальной астме, атопическом дерматите, болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани. Само лечение назначает врач-физиотерапевт: в зависимости от заболеваний и выбранных методик можно использовать сразу все излучатели, либо воздействовать на небольшие участки одним, двумя основными или дополнительными излучателями. Обращаются и к такому методу, как кольцевое обёртывание – оно создаёт эффект соленоида.

Как рассказала врач-физиотерапевт Ольга Решетова, с помощью этой методики ребятишки могут избавиться от болей в суставах и позвоночнике, ощущения тяжести в ногах, восстановить обмен веществ и укрепить иммунитет, а также улучшить общее состояние организма.

Напомним, сегодня в реабилитационном центре «Родник» отдыхают и лечатся 133 ребёнка. Специалисты отмечают, что расширение возможностей магнитотерапии позволит специалистам центра более эффективно помогать детям с различными проблемами здоровья.

КСТАТИ

В 2015 году коллектив Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник» награжден Благодарственным письмом департамента социального развития Тюменской области.