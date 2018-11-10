2018-11-10T06:11:11+03:00
Звезды

В Тюмень приедут актеры любительских театров Германии

За пять дней они создадут совместный проект с хозяевами сцены
Светлана БОРИСОВА
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В Тюмень приедут актеры любительских театров ГерманииВ Тюмень приедут актеры любительских театров ГерманииФото: pixabay.com
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На следующей неделе в областную столицу приедут актеры любительских театров Германии. Принимать гостей будет местная театр-студия «Быть». Итогом их совместного проекта станет спектакль, созданный совместными усилиями. Премьера состоится 17 ноября.

Режиссеры постановки сформируют две труппы, в которые войдут и тюменские, и немецкие актеры. Они подготовят этюды на тему «мечта», а потом проведут совместные репетиции, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Также участники проекта проведут тренинги по актерскому мастерству. Чтобы познакомиться с методами работы немецких режиссеров и поучаствовать в культурном обмене, нужно написать в личные сообщения сообщества Вконтакте. Напомним, что проект «Российско-германский культурный обмен в рамках творческой лаборатории» стал победителем регионального грантового конкурса «Моя идея»

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