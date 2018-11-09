В Тюменском районе отправлен под суд экс-глава муниципального образования

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-09T16:26:20+03:00

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В Тюменском районе предан суду бывший глава муниципального образования, забравший у трех подчиненных более одного миллиона ста тысяч рублей премиальных. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Чиновник с апреля 2016 года по апрель 2018 года издавал распоряжения о выдаче им премий в повышенном размере, а затем забирал. Деньги глава тратил в личных целях, а так же на представительские расходы, приобретение продуктов, подарков, хозяйственные нужды и другие цели.

Прокурор Тюменского района уже утвердил обвинение по уголовному делу. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения.

Чиновнику грозит несколько видов наказаний, сообщили в областной прокуратуре. Минимальный из них - штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальный - лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать руководящие должности до 3 лет.