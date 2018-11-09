2018-11-09T16:26:20+03:00
Общество

В Тюменском районе отправлен под суд экс-глава муниципального образования

Чиновник отбирал премии у своих подчиненных
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюменском районе предан суду бывший глава муниципального образования, забравший у трех подчиненных более одного миллиона ста тысяч рублей премиальных. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Чиновник с апреля 2016 года по апрель 2018 года издавал распоряжения о выдаче им премий в повышенном размере, а затем забирал. Деньги глава тратил в личных целях, а так же на представительские расходы, приобретение продуктов, подарков, хозяйственные нужды и другие цели.

Прокурор Тюменского района уже утвердил обвинение по уголовному делу. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Тюменский районный суд для рассмотрения.

Чиновнику грозит несколько видов наказаний, сообщили в областной прокуратуре. Минимальный из них - штраф от 100 до 300 тысяч рублей, максимальный - лишение свободы до 7 лет с лишением права занимать руководящие должности до 3 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени частично закрывают улицу Осипенко
Тюменские творожный крем и колбаса «Докторская» получили золотые медали международного конкурса
В Тюмени стартовала благотворительная акция «Сельская библиотека»
Автобус № 156 в Тюмени будет останавливаться чаще
Били стекла автомобилей: в Тобольске задержали группу автоворов
Тюменец выиграл в лотерее 2 миллиона рублей
Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019» расскажет тюменцам о трендах ретейла
Наш ответ «Черной пятнице»: Сбербанк объявил «Зеленый день»
Тюменские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли из носа пациентки
В Тюменской области продлена вакцинация против гриппа и ОРВИ
Со стройки в Тюмени пытались украсть 45 железных кроватей
Сборная Тюменской области примет участие в Международных Парадельфийских играх
Службы занятости населения Тюменской области 20 ноября будут ждать детей
Тюмень заняла четвертое место в России по продажам подержанных Mercedes-Benz S-class
В Тобольске будут судить восьмиклассника за украденный смартфон
Тюменские студенты пройдут путь «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО»