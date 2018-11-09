2018-11-09T15:04:48+03:00
Авто

В Тюмени частично закрывают улицу Осипенко

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков
Маргарита КАЛИНКИНА
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Движение транспорта по улице Осипенко в Тюмени закроют с 10 по 27 ноября. Проехать нельзя будет на участке от ул. Немцова до ул. Орджоникидзе. Здесь пройдут ремонтные работы.

В связи с этим на время ремонта на улице Комсомольской будет организовано двустороннее движение от улицы Немцова до улицы Первомайской, сообщили в областном департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Автомобилистов просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения и соблюдать требования дорожных знаков.

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