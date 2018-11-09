Тюменские творожный крем и колбаса «Докторская» получили золотые медали международного конкурса

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-09T14:56:56+03:00

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Золотые медали Международного конкурса «Гарантия качества – 2018» получат творожный крем ЗАО «Ясень» и колбаса «Докторская» ООО «Ясень-Агро».

Конкурс проводит Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова Российской академии наук при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Продукты, участвующие в конкурсе, оценивают высококвалифицированные специалисты на современном лабораторном оборудовании. Объективность оценок подтверждают члены наблюдательного совета в который входят члены научных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций.

Легкий творожный десерт, представленный тюменцами, выпускается в полипропиленовом стаканчике 130 г. Высокому качеству продукта способствует использование коагуляторов Obram, а коллоидная мельница тончайшее измельчает творог и перетирает его, отметили в областном департаменте АПК.

Вареная колбаса «Докторская» тоже показала высокое качество. Она выпускается строго по ГОСТу 33673-2015. Отметим, что «Докторская» - самый известный сорт колбасных изделий, пользующийся постоянным спросом и популярностью. Своё название вареная докторская колбаса получила в 1936 году, когда была разработана и произведена на Московском мясоперерабатывающем комбинате имени А.И. Микояна. Первоначально докторская колбаса должна была стать диетическим продуктом для тех, кто страдал последствиями перенесённого длительного голодания.