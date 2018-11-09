2018-11-09T14:23:19+03:00
Общество

Автобус № 156 в Тюмени будет останавливаться чаще

В маршруте появились дополнительные остановки
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автобусный маршрут № 156 в Тюмени меняет схему движения. С 10 ноября при движении от Областной библиотеки до с/о «Липовый остров» появится новый промежуточный остановочный пункт «Улица 6-я Западная» в прямом и обратном направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта уже доступно в разделе «Расписание» на сайте «Тюменьгортранса» tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановочных пунктах.

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