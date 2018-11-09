Били стекла автомобилей: в Тобольске задержали группу автоворов

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-09T13:49:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольске задержали группу автоворов. От их действий в октябре пострадали, как минимум, пять человек. Злоумышленники похищали ценное имущество из салонов. Автомобилисты обратились за помощью в полицию.

Стражи порядка установили, что к хищениям причастна организованная группа молодых людей,20 и 19 лет. Троица действовала по одной схеме, разбивала с помощью подручных средств стёкла автомобилей и проникала в салон. Злоумышленники забирали видеорегистраторы, панели автомагнитол и иные металлические изделия.

Общая сумма ущерба от их действий составила около 60 тысяч рублей. Часть похищенного подозреваемые сдали в комиссионный магазин, остальное имущество было изъято при обыске.

о данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Задержанные уже дают признательные показания, дожидаться суда они будут под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.