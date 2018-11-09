2018-11-09T13:12:23+03:00
Общество

Тюменец выиграл в лотерее 2 миллиона рублей

Счастливый билет он купил, когда был в отпуске
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменец выиграл в лотерее 2 миллиона рублей. Фото «Столото»Тюменец выиграл в лотерее 2 миллиона рублей. Фото «Столото»
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Два миллиона рублей выиграл в лотерею зубной техник из Тюменской области Шамиль Бахмудов. Счастливый билетик на 301-й тираж «Жилищной лотереи» он привез из Ижевска, когда возвращался из отпуска.

— Я зашел в салон связи, чтобы купить телефон и решил заодно взять лотерейные билеты. После покупки я почему-то забыл о лотерее и вспомнил, только когда пришло СМС-оповещение о выигрыше. Проверял результат на сайте во время работы и с трудом сдержал свои эмоции при виде крупной суммы, - расказывает Шамиль. Теперь он может распрощаться с ипотекой.

Счастливчик рассказал, что участие в лотерее - одно из любимых увлечений, передает пресс-служба «Столото». Он покупает билеты по всей стране. Такова его традиция. Причем, у него своя система выбора билетов. Он всегда берет каждый пятый из пачки. Этой же стратегией он воспользовался при покупке заветного билета.

Тюменец также рассказал, что считает себя счастливым человеком. Он любит работу и воспринимает ее как хобби. Когда у него выдается свободное время, мужчина старается провести его в кругу семьи.

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