Retail-конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019» расскажет тюменцам о трендах ретейла

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-09T12:57:50+03:00

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О трендах ритейла расскажут предпринимателям на первой retail-конференции «Региональный магазин. Точки роста 2019» в Тюмени. Конференция состоится 13 ноября.

Участникам расскажут, как привести своего покупателя в магазин, нужно ли презентовать магазин в Интернете, где именно и как это поможет продажам магазину в ТРЦ, нужно ли как раньше платить за рекламу на TV или лучше размещать баннеры на фасаде своего торгового центра.

Работающими способами привлечения клиентов готова поделиться консультант, директор агентства вкусного маркетинга, событий и дизайна МЕD Мария Денисенко.

- Чуть более 10 лет назад в Тюмени появился первый торговый центр, это был революционный формат торговли, который отодвинул стрит ритейл и рынки на второй план. Сегодня в ТРЦ приходят не только за покупками, но и проводить время. Я расскажу, какие тренды и изменения ждут региональные ТРЦ, и как это отразится на арендаторах-тюменских магазинов и центров развлечения. Во второй части доклада я поделюсь современными способами общения с целевой аудиторией и работающих методах притяжения посетителей, - отметила Денисенко.

Также предпринимателей ждёт net-working сессия, обмен полезными контактами и розыгрыш сертификатов от партнера конференции - Стоматологии «Доктор Альбус». По завершению участники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения, поиска и стимулирования персонала, работы с целевой аудиторией, выбора успешной системы лояльности и построения системного, управляемого бизнеса.

Организаторы приглашают к участию предпринимателей-собственников магазинов одежды и обуви.

С темами докладов остальных спикеров и общей программой конференции можно ознакомиться на сайте.