Наш ответ «Черной пятнице»: Сбербанк объявил «Зеленый день»

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-09T12:25:27+03:00

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В рамках празднования предстоящего дня рождения Сбербанк проведет для клиентов всероссийскую акцию «Зеленый день – самый выгодный день в году». В честь своего 177-летия крупнейший банк страны предоставит повышенную ставку по вкладам, скидки по ипотеке и потребительским кредитам и другим банковским продуктам. Все предложения будут действовать только 11 и 12 ноября.

– Во многих городах Северной Америки ноябрь в сфере ритейла является месяцем распродаж, а самым выгодным днем в году считается так называемая «черная пятница». Сбербанк решил объединить все лучшие предложения и скидки под одним брендом «Зеленый день». Мы хотим, чтобы этот день был самым выгодным днем в году, как для розничных и корпоративных клиентов Сбербанка, так и для тех, кто еще не является нашими клиентами. Для этого мы разработали интересные предложения, - отметил Лев Хасис, заместитель председателя правления Сбербанка.

Так, в праздничные дни можно будет открыть вклад под 7,5% годовых и оформить потребительский кредит по сниженной ставке – 11,77%. Подать заявку можно не выходя из дома, в приложении Сбербанк Онлайн или на сайте банка. Самый приятный сюрприз ждет тех, кто давно собирался приобрести жилье. Только 12 ноября по всем одобренным заявкам на ипотеку клиентам будет предоставлена скидка в полпроцента, а 11 и 12 ноября каждая 177-я заявка по ипотеке, поданная через сервис «ДомКлик», получит дополнительный дисконт – 1,77 % к процентной ставке. Особенно приятно, что скидки суммируются.

– В Тюменской области акцию «Зеленый день» поддержали около 20 партнеров. Крупнейшие застройщики предлагают клиентам Сбербанка скидки на квартиры, а агентства недвижимости – на свои услуги. Это станет приятным дополнением к пониженной ставке по ипотеке банка, – подчеркнул Денис Сырьев, директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского банка Сбербанка.

В список участников-застройщиков вошли «Брусника», ГК «Меридиан», «Энко Групп», «Строй Мир», «Звезда» и другие компании. Большинство из них предложат клиентам скидку 1,77%. А услуги риелторов, участвующих в акции, обойдутся тюменцам на 17,7% дешевле.

Особенно интересные условия банк предлагает корпоративным клиентам, для которых срок акции продлен на 7 дней – с 11 по 17 ноября. В этот период банк готов предоставить бизнес-карту с повышенным кешбэком, промодепозит со ставкой 17,7% выше привычных условий, а также специальные условия на приобретение грузовых и легковых автомобилей со сниженной ставкой по лизингу.

Помимо банковских продуктов в «Зеленый день» выгодными станут покупки в крупных торговых центрах и магазинах. Скидки от 7% до 17% на товары и услуги предоставят более 400 партнеров по всей России: интернет-магазины, развлекательные центры, кинотеатры, аптеки, турфирмы, федеральные торговые сети (одежда, продукты, электроника) и многие другие.

Повышенными бонусами порадует «Зеленый день» участников программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая любые покупки по картам Visa или Mastercard в аптеках и на АЗС, клиенты получат дополнительные 1,77% бонусов, в кафе и ресторанах – 17,7%, столько же «Спасибо» зачислится на баланс при оплате проезда в общественном транспорте бесконтактной картой Сбербанка или смартфоном.

Воспользоваться скидками можно только в период акции «Зеленый день» от Сбербанка – 11 и 12 ноября. С полным списком предложений можно ознакомиться в день старта проекта 11 ноября здесь.