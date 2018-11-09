2018-11-09T12:02:00+03:00
Общество

В Тюменской области продлена вакцинация против гриппа и ОРВИ

Поставить прививку еще можно во всех поликлиниках по месту жительства
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области продлена вакцинация против гриппа и ОРВИВ Тюменской области продлена вакцинация против гриппа и ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области до 15 ноября продлена вакцинация населения против грипа и ОРВИ. Привику поставили почти 580 тысяч человек или 39% населения. К началу эпидсезона планируется вакцинировать более 600 тысяч человек.

Каждый может поставить прививку в поликлинике по месту жительства, сообщили по телефону горячей линии областного управления Роспотребнадзора. По телефону 8-9044-92-92-30 тюменцы могут задать любые волнующие их вопросы касающиеся респираторно-вирусных инфекций.

За счет федерального бюджета иммунизацию уже прошли 566 306 человек, из них 172 043 – дети и 394 263 взрослых. Бесплатные прививки ставят гражданам групп высокого риска: детям с 6 месяцев, лицам, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, лицам призывного возраста, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Врачи напоминают, что вакцинация экономически оправдана. Она позволяет защитить себя от инфекции.

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