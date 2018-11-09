2018-11-09T11:36:40+03:00
Происшествия

Со стройки в Тюмени пытались украсть 45 железных кроватей

Злоумышленников вовремя заметили и задержали
Маргарита КАЛИНКИНА
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Со стройки в Тюмени предотвращена кража 45 железных кроватей. Трое мужчин грузили в большегруз мебель около 11 часов вечера.

Подозрительных людей заметил экипаж патрульно-постовой службы, троица попыталась скрыться, но их удалось задержать и доставить в отдел полиции № 1 для выяснения обстоятельств.

Оказалось, что злоумышленники с территории стройки жилого дома, где временно приостановлены работы, уже вывезли вагончики с инструментами и другие ценные вещи. В этот раз они забирали кровати. Краденое имущество планировалось продать.

Все трое задержанных уже имеют судимость и нигде не работают. Злоумышленники взяты под стражу, на них заведено уголовное дело на основании ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст 158 УК РФ «Попытка кражи». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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