Службы занятости населения Тюменской области 20 ноября будут ждать детей

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-09T11:14:42+03:00

В регионе пройдет День открытых дверей в честь Дня правовой помощи несовершеннолетним

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День открытых дверей пройдет 20 ноября во всех органах службы занятости населения Тюменской области. Специалисты будут консультировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и родителей, воспитывающих таких детей.

Специалисты будут давать письменные и устные ответы, помогут в составлении правовых документов в сфере содействия занятости населения. Получить информацию можно будет не только в службах, но и позвонив по телефону «горячей линии правовой помощи детям».

Отметим, что акция проводится областным Департаментом труда и занятости населения и Центры занятости в честь Всероссийского Дня правовой помощи детям.