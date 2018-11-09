2018-11-09T11:14:42+03:00
Общество

Службы занятости населения Тюменской области 20 ноября будут ждать детей

В регионе пройдет День открытых дверей в честь Дня правовой помощи несовершеннолетним
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

День открытых дверей пройдет 20 ноября во всех органах службы занятости населения Тюменской области. Специалисты будут консультировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и родителей, воспитывающих таких детей.

Специалисты будут давать письменные и устные ответы, помогут в составлении правовых документов в сфере содействия занятости населения. Получить информацию можно будет не только в службах, но и позвонив по телефону «горячей линии правовой помощи детям».

Отметим, что акция проводится областным Департаментом труда и занятости населения и Центры занятости в честь Всероссийского Дня правовой помощи детям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли из носа пациентки
В Тюменской области продлена вакцинация против гриппа и ОРВИ
Со стройки в Тюмени пытались украсть 45 железных кроватей
Сборная Тюменской области примет участие в Международных Парадельфийских играх
Тюмень заняла четвертое место в России по продажам подержанных Mercedes-Benz S-class
Хотел "гопнуть": в Тобольске будут судить восьмиклассника
Тюменские студенты пройдут путь «От студзачёта АССК к знаку отличия ГТО»
В Тюменской области пьяный тракторист хотел помочь сыну, а попал под уголовную статью
Сильнейшие танцоры Урала и Сибири выступят на тюменских «Ступенях мастерства - 2018»
Представителей тюменского бизнеса ждут на конгрессе наставников России
Китайские партнёры отметили высокое качество тюменских продуктов на выставке в Шанхае
Делегация из Тюменской области отправится с бизнес-миссией в Азербайджан
Тюменского лыжника жестоко убили в Удмуртии, повторив кровавый языческий обряд
На всех трассах Тюменской области проходят «Сплошные проверки» автобусов
Акция «Посади дерево»: шесть дворов Тюмени украсили молодыми рябинами и яблонями
Житель Тюмени чуть не лишился автомобиля из-за огромных долгов по штрафам
Тюменцы могут продегустировать напитки и сыры на выставке-презентации «Золотая осень-2018»
Третье поражение: тюменский ХК «Рубин» уступил альметьевскому «Нефтянику»
Волонтёры-медики расскажут тюменцам, как победить «офисный синдром»
Погода 9 ноября в Тюмени: очень холодно
Автомобилистов предупреждают, на севере Тюменской области ухудшилась погода
Разборки на кухне: тюменка разрезала живот сожителю
Глава Тюмени поручил посадить новые деревья вместо незаконно вырубленных тополей
Больному энцефалитом тюменскому школьнику пройти лечение поможет "Ключ к жизни"
Сайты, сбывавшие липовые трудовые, прикрыты по требованию тюменских прокуроров
Отказала в танце: жительнице Тюменской области сломали ребро на вечеринке
В Тюменской области нашли пьяного водителя, сбившего школьницу