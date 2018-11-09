Службы занятости населения Тюменской области 20 ноября будут ждать детей
День открытых дверей пройдет 20 ноября во всех органах службы занятости населения Тюменской области. Специалисты будут консультировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и родителей, воспитывающих таких детей.
Специалисты будут давать письменные и устные ответы, помогут в составлении правовых документов в сфере содействия занятости населения. Получить информацию можно будет не только в службах, но и позвонив по телефону «горячей линии правовой помощи детям».
Отметим, что акция проводится областным Департаментом труда и занятости населения и Центры занятости в честь Всероссийского Дня правовой помощи детям.