2018-11-09T11:04:45+03:00
Авто

Тюмень заняла четвертое место в России по продажам подержанных Mercedes-Benz S-class

Спрос на иномарку представительского класса составил 48%
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюмень заняла четвертое место по продажам самого популярного представительского автомобиля в России. На рынке подержанных машин Mercedes-Benz S-class стал самым покупаемым среди состоятельных тюменцев.

Как сообщает портал Авито, в третьем квартале спрос на иномарку составил 48% всего спроса на машины представительского класса. Его можно было приобрести, в среднем, за 621 642 рубля.

Самым дорогим автомобилем в топ-10 стал Porsche Panamera Turbo по средней стоимости 2 780 000 рублей, а самым доступным – Audi A8 по средней цене 435 148 рублей.

Среди всех моделей, которыми жители Тюмени интересовались в III квартале в данном сегменте, дороже всего предлагали Porsche Panamera 4S – в среднем его стоимость составила 7 450 тысяч рублей.

Mercedes-Benz S-class уверенно выиграл титул самого популярного представительского автомобиля, став лидером в России. Средняя цена по стране составила 954 990 рублей. Дешевле автомобиль можно было купить в Иркутске – за 329 761 рублей, а дороже всего – в Тольятти, столице российского автопрома, – за 2 156 691 рублей.

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